"Это страшное интервью". Что Путин хотел сказать миру

Президент России Владимир Путин в интервью бывшему ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону обвинил в начале войны Украину и Запад, назвав ее причиной "госпереворот в Киеве" в 2014 году, а впоследствии – якобы отказ Киева выполнять Минские соглашения. Он призвал Вашингтон пересмотреть свою позицию и заявил, что "Россия готова к диалогу".

Полная двухчасовая версия интервью Владимира Путина бывшему телеведущему американской компании Fox News, автору популярного видеоблога в соцсети X Такеру Карлсону появилась сегодня на сайте Кремля. Вместе с видео опубликована и расшифровка разговора на русском языке.

Первые полчаса разговора Путин рассуждал об истории. Свой монолог он начал с призвания варягов на Русь и рассказа о Вещем Олеге, а завершил критикой внешней политики Ленина. Далее Владимир Путин заявил Карлсону, что еще в начале 2000-х, став президентом, он пытался наладить отношения с Западом и даже якобы обсуждал возможность для России присоединиться к НАТО. По словам Путина, в итоге он получил отказ. "Соединённые Штаты нас обманули. Обещали, что не будет расширения НАТО на восток, но это произошло пять раз, пять волн расширения", – сказал Путин.

Затем президент России начал оправдывать нападение на Украину мифом о едином народе, утверждая, что украинцы "до сих пор ощущают себя русскими". При этом в полномасштабном вторжении России в Украину он усмотрел "элемент гражданской войны". Путин также сказал, что, "если бы не Вашингтон и британский премьер Борис Джонсон", которые, по его мнению, помешали заключить мирное соглашение весной 2022 года, "война уже давно закончилась бы". Российский президент заявил, что, по его мнению, Вашингтон должен пересмотреть свою позицию. США должны прекратить поставки оружия Украине, чтобы остановить боевые действия, "и тогда можно договариваться".

Комментируя растущие в европейских странах опасения возможного нападения со стороны России, Путин заявил, что у Москвы "нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде". "Россия направит свои войска в Польшу только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию", – сказал российский президент. Разговоры о планах России применить тактическое ядерное оружие Путин назвал "страшилками", хотя сам ранее неоднократно упоминал о подобной угрозе.

Одна из содержательных частей этого разговора: Владимир Путин намекнул на готовность обменять находящегося в российской тюрьме по обвинению в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича на, предположительно, сотрудника российских спецслужб. Российский президент имеет в виду Вадима Красикова (он же Вадим Соколов), пожизненно осуждённого в Германии за убийство бывшего полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили. Суд в Германии установил, что россиянин действовал по заказу Москвы, и назвал убийство Хангошвили в Берлине в 2019 году актом государственного терроризма. Согласно журналистским расследованиям, Красиков может быть ветераном спецподразделения "Вымпел" и старшим офицером ФСБ. Москва причастность к убийству Хангошвили отрицает.

О том, для чего было организовано интервью Владимира Путина, и о чем он сообщил в нем всему миру, говорит политолог Федор Крашенниников:

Это страшное интервью, из него видно, что война будет идти еще долго

– Это интервью показало, что Путин вообще не готов ни к каким компромиссам, кроме как на своих условиях. По-моему, это достаточно эффективно, потому что он выглядит угрожающе. Это не смешное интервью, как многим могло показаться, это страшное интервью, из которого следует, что война будет идти еще долго.

– В разговоре Путин намекает, что готов обменять Эвана Гершковича, находящегося в России, в тюрьме по обвинению в шпионаже на предполагаемого офицера ФСБ Красикова. С чего вдруг он об этом заговорил? Стоит ли ему доверять?

– Грешкович – гражданин США, его рано или поздно все равно поменяют. Это давно обсуждается. Это вполне возможный размен, почему бы и нет? Это вполне традиционный ход, еще со времен "холодной войны", такой размен. Только глобально он ничего не изменит.

– Путин также заявил, что у Москвы нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии. Для чего это заявление было сделано, и стоит ли ему верить?

Путин не готов к войне с НАТО

– Путин совершенно не готов к войне с НАТО, ведь война с НАТО – это не война с Украиной. Война идет в Украине. Если бы Путин хотел напасть на НАТО, он бы напал на НАТО. Он хочет получить то, что считает своим в Украине. А Латвия и Польша его не интересуют. Польша довольно большая страна, и нападать на Польшу, которая больше Украины, он не будет. И какой в этом смысл, если он даже с Украиной справиться не может? Нет, я думаю, что эти рассуждения, что он готовится напасть на НАТО, выгодны ему самому – чтобы его все боялись. В каком-то смысле он успокаивает Западную Европу и США, что к этим странам у него никаких претензий нет, и он не планирует на них нападать.

– Путин в беседе манипулирует фактами и довольно размашисто их интерпретирует. Например, он говорит, что хочет обсудить Великую Отечественную войну с отцом Владимира Зеленского, якобы на ней воевавшего, а мы знаем, что отец Зеленского родился только в 1947 году. Почему Путин лжет?

Он говорит, что считает нужным, и никто его за это не наказывает

– Это его манера ведения разговора. Он вообще неряшлив в отношении фактов. Он говорит то, что считает нужным, и его никто за это не наказывает, не ставит ему это в упрек. Он все время так делает и будет делать дальше. И тратить время на разбор каждого его очередного ошибочного или странного заявления просто нет смысла.

– Почему российская пропаганда вообще сделала такую большую ставку на это интервью Владимира Путина Такеру Карлсону? Почему они так ярко, подробно и тщательно освещали приезд американского журналиста в Москву, говорили о нем много комплементарных вещей? Почему им было так важно организовать это интервью?

Он получил возможность бесцензурно наговорить все, что хотел сказать, прямо в уши западному зрителю

– Это интервью – вполне успешный шаг. Мы видим, что у Такера Карлсона огромная аудитория, прежде всего в США. Путину было важно через голову традиционных медиа получить выход на огромную западную аудиторию. Он получил возможность бесцензурно наговорить все, что он хотел сказать, прямо в уши западному зрителю. И в этом смысле он сработал очень хорошо, потому что у всевозможных крупных международных телерадиокомпаний есть какие-то традиционные стандарты. Они должны согласовывать свою позицию с акционерами и так далее. А Такер Карлсон очень популярен. Путин получил возможность высказать все свои тезисы, не подвергаясь никакой редакционной цензуре и даже не рискуя, что с ним кто-то о чем-то будет спорить. Потому что журналист, приехавший из крупной компании, может сказать: "Допустим, я с вами согласен, но меня редакция просила вас спросить про Навального". Карлсон ничего и ни с кем не согласовывал. Это был разговор двух людей, вот и все. Поэтому, к сожалению, это вполне удачный прием, и он сработал.

В течение интервью Такеру Карлсону Владимир Путин допускает ряд неточностей, на которые обращает внимание канал "Настоящее время".

1. В интервью Путин говорит, что хотел бы поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским о его отце, который воевал с фашистами. "Я говорил: "Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик".

На самом деле, отец Владимира Зеленского родился через два года после окончания войны, в 1947 году. Александр Зеленский - уроженец Кривого Рога, в 1972 году с отличием окончил электротехнический факультет Криворожского горнорудного института по специальности "Автоматизация горных работ".

2. Также в интервью Калсону Путин уверенно называет американского журналиста Эвана Гершкович "шпионом", и говорит, что на Вадима Красикова его могут обменять "по каналам спецслужб".

На самом деле, в шпионаже Гершковича , задержанного 29 марта 2023 года в Екатеринбурге, обвинил суд в Москве. Его арест продлен до 30 марта 2024 года. Заседание суда проходило в закрытом режиме, на нём присутствовал генконсул США Стюарт Уилсон. По данным ФСБ, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Но Гершкович и The Wall Street Journal предъявленные обвинения отвергают . Издание неоднократно требовало немедленного освобождения журналиста. Белый дом называл обвинения "смехотворными", а президент Байден характеризовал задержание журналиста как "совершенно незаконное". Гершковича называют "идеальным пленником Кремля", который пополнил так называемый "обменный фонд" российской власти.

3. Рассуждая о Майдане 2013 года, Путин настаивает, что оппозиция в Киеве провела переворот при поддержке ЦРУ: "Технически они всё сделали правильно, добились того, чего хотели, – сменили власть. Но с политической точки зрения это колоссальная ошибка. Здесь, конечно, политическое руководство недоработало. Политическое руководство должно было видеть, к чему это приведёт".

На самом деле, многомесячная акция протеста в центре Киева в 2013 году была инициирована украинской оппозицией и поддержана гражданами Украины. Люди вышли на улицу, потому что украинское правительство приостановило подготовку к соглашению об ассоциации Украины и Евросоюза. Евромайдан активно поддержали не только жители Киева, но и всей Украины. Их не устраивал высокий уровень социальной несправедливости, огромная поляризация доходов и уровня жизни населения Украины и разгул коррупции.

4. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту также оправдывает нападение на Украину мифом о едином народе, утверждая, что украинцы "до сих пор ощущают себя русскими". При этом в полномасштабном вторжении России в Украину он усматривает "элемент гражданской войны". По его словам, Россия была готова к возвращению Донбасса в состав Украины и надо было уговорить тех людей, которые там живут. Но в Киеве, как утверждает Путин, хотели решить вопрос с помощью военной силы. Путин вновь повторил свои утверждения, что нынешнюю войну начала Украина, "восемь лет бомбив Донбасс", а не Россия.

На самом деле война в Донбассе была спровоцирована российской стороной и началась с захвата сепаратистами административных зданий в Харькове, Донецке и Луганске 7 апреля 2014 года. И.о. президента Украины Александр Турчинов объявил в Верховной Раде о создании антикризисного штаба, а также о том, что "против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия". Спустя неделю был обнародован президентский указ о проведении на востоке Украины антитеррористической операции. Основные действия развернулись в Луганской и Донецкой областях. Там украинским силовикам сначала противостояли небольшие отряды российских наемников и бывшие бойцы милицейского спецназа, которые участвовали в Киеве в расстрелах активистов Майдана. Россия назвала противостояние "гражданской войной", чтобы утверждать о своей непричастности, несмотря на то, что военные РФ присутствовавали на этих территориях по меньшей мере с апреля 2014 года.