Шорт-лист премии "Степной волк": Гребенщиков, АИГЕЛ и Монеточка

Основатель музыкальной премии "Степной волк" Артемий Троицкий опубликовал шорт-листы премии за прошлый год. Как сообщил Троицкий, в голосовании участвовали 38 экспертов, живущих в 14 странах, в том числе в России - "музыкальные журналисты, критики, блогеры, авторы подкастов, операторы рекорд-лейблов, концертные/фестивальные промоутеры и отдельные осведомлённые музыканты".

В премии восемь номинаций. В номинации "Артист/артистка" в шорт-лист вошли Борис Гребенщиков, Дельфин, Монеточка, Евгений Фёдоров, Юрий Шевчук, Noize MC и Oxxxymiron. Почти все они живут за границей, многие уехали из России после начала широкомасштабного вторжения в Украину.

В номинации "Группа" в шорт-листе, в частности, АИГЕЛ и "Ногу Свело!", "Песня" - "Минск, Пинск, Северодвинск" БГ+, "Пыяла" АИГЕЛ и "Родина, вернись домой!" Шевчука и Емельянова. Есть также номинации "Альбом", "Видео", "Книга", "Медиа" и "Событие", причём в шорт-листе есть такие события, как "Доносы, запреты, извинения" и "Пока живы, на свободе и работаем".

Премия "Степной волк", учреждённая московским Центральным домом художника, Открытым книжным фестивалем и Артемием Троицким, вручалась в 2008-2014 годах. В декабре 2023 года Троицкий объявил о её возобновлении, теперь он выступает в качестве единственного организатора.