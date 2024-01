Ноты морозного воздуха. Зимний репертуар Артемия Троицкого

Хедлайнеры 308-го выпуска подкаста Артемия Троицкого "Музыка на Свободе" – музыканты, сотрудничающие с лейблом Nordic Notes.

Зима в Европе в этом сезоне классическая, в духе "традиционных зимних ценностей" – с сугробами, морозами, хрустящим снегом под ногами и без намёка на извращения глобального потепления. Пока не кончился январь, я захотел сделать сугубо сезонную "зимнюю" тематическую часть. Оказалось, что это не так просто: хороших треков на данную тему в нужном количестве не обнаружилось, целых альбомов – тем более. Зато я вспомнил о симпатичном рекорд-лейбле, определённо навевающем – и названием, и репертуаром – морозное настроение. Называется он Nordic Notes и специализируется исключительно на "северной" музыке. Парадоксально, что располагаются "Северные ноты" в Южной Германии, в Баварии, в маленьком городке Лангенценн с населением чуть больше десяти тысяч человек. При этом фирма является частью более крупного этно-ориентированного лейбла CPL-Music, издающего, помимо прочего, довольно много российского фольклора. Боюсь, что больше я о Nordic Notes ничего не знаю, но релизы фирмы говорят сами за себя.



Vimma – молодая семёрка из Хельсинки, дебютировавшая в 2019 году и недавно выпустившая второй альбом Tornadon silmässä – "В центре торнадо". Свой стиль группа определяет как "прогрессивный фолк", и это очень похоже на правду: смесь семидесятнического прог-рока с народными мотивами. Песню я выбрал Kielot – "Майские колокола"; запевает солистка Эва Райакангас.



Очень мне понравилась ещё одна группа из реестра Nordic Notes – Sāhkopaimen ("Электропастухи"). Это трио из города Эспоо, в которое входят две солистки и композитор-электронщик Ээро Грюндстрём. Они называют свой стиль "электронная архаика" – и вновь точно! Беря за основу старинные – зачастую ритуальные – песнопения Ингрии и Карелии, они нанизывают их на примитивные компьютерные ритмы, и получается весьма эффектно. Лучший трек на последнем, четвёртом альбоме ансамбля, Hāmārā ("Сумерки") – Tuli tuli painajainen – и это настоящий электро-шаманизм!



И ещё одна финская артистка – знаменитая аккордеонистка Йоханна Юхола. В 2007 году она открывала финский этап конкурса Евровидения (это после того, как китч-контест сенсационно выиграли пародийные металлисты Lordi) своей хитовой пьесой Fantaasia Tango. Шестой сольный альбом Юхолы называется A brighter future, и это вновь небанальная смесь народной задушевности с новейшими технологиями. "Электронный клуб" – так называется выбранная мною пьеса из этого чисто инструментального альбома.



В каталоге Nordic Notes имеются не только финны, но и артисты из прочих нордических стран (вот только насчёт Канады не уверен). В их числе – очень необычная датская группа Aysay. Вокалистка Луна Эрсахин – курдка по национальности, и это придаёт камерному инди-року её команды своеобразный восточный колорит. Su akar – пятый альбом Aysay из города Аархуса.



И под занавес – настоящий зимний плясовой праздник! И ещё одна замечательная финская инструменталистка – исполнительница на "северной арфе" кантеле Йенни Веналайнен. Melkutus Party – её дебютный альбом, и он великолепен. "Мелкутус", как я понял, – это старинный финский народный танец, которому Веналайнен придала прямо-таки техно-трансовый характер. А под конец трека ещё и задорно спела! Желаю всем весёлого остатка зимы и, главное, не замерзать!

