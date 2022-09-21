Шойгу: будут мобилизованы 300 тысяч резервистов

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что в рамках частичной мобилизации, указ о которой подписал в среду президент России Владимир Путин, а армию будут призваны 300 тысяч человек.

Шойгу впервые за несколько месяцев раскрыл официальную оценку потерь российской армии в войне с Украиной. По его словам, в ходе боевых действий с конца февраля погибли 5937 военнослужащих. Это кратно ниже оценок западных разведок и даже ниже, чем число независимо подтверждённых расследователями смертей - по открытым источникам "Медиазоне" и Би-би-си удалось установить факт гибели в Украине более 6 тысяч российских военных.

По словам Шойгу, студентов в ходе мобилизации в армию призывать не будут, она коснётся тех, кто уже отслужил в армии и имеет военно-учётную специальность.

Также министр заявил, что военнослужащие срочной службы не будут отправляться на фронт. Телеканал "Дождь" ранее со ссылкой на матерей военнослужащих-срочников сообщил, что их сыновей собираются отправить на "укрепление границы" с Украиной или уже отправили в приграничные районы Белгородской области.

Численность российской группировки перед вторжением в Украину оценивалась в 150-170 тысяч человек.

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