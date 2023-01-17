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Шойгу приехал в штаб группировки "Восток" в зоне "спецоперации"

Министр обороны России Сергей Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне проведения "специальной военной операции" (так российские власти называют войну в Украине). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Согласно пресс-релизу, на командном пункте Шойгу заслушал доклады командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова и командующих объединениями и соединениями. Кроме того, министр обратил "особое внимание" на организацию обеспечения военных, организацию работ по возведению укреплений и безопасному размещению военных в полевых условиях, говорится в сообщении ведомства. Также Шойгу вручил военнослужащим государственные награды.

Предыдущие визиты Шойгу в зону "спецоперации" были в декабре. 18 декабря министр обороны России посетил места дислокации российских войск в оккупированных районах Украины. Он облетел на вертолёте передовые позиции и заслушал доклады командующих. Где именно побывал Шойгу, в военном ведомстве не уточнили. Активисты, проанализировав опубликованное видео, пришли к выводу, что Шойгу находился в 80 километрах от фронта.

В конце декабря, как сообщало министерство обороны, Шойгу приезжал на передовую, чтобы проверить размещение личного состава и поздравить военнослужащих с наступающим Новым годом.

16 декабря сообщалось о посещении президентом России Владимиром Путиным объединённого штаба родов войск, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины.

Однако, как установило издание "Агентство", видео визита снималось в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Там же в начале ноября снимали Шойгу, когда, по сообщению Минобороны, он "проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск, выполняющих задачи "специальной военной операции" в Украине.

Однозначно определить, где был Путин, невозможно. Обычно, когда российские власти говорят о "зоне спецоперации", имеется в виду территория Украины, исключая аннексированный Крым.

С 24 февраля – начала масштабного российского военного вторжения в Украину официально Путин ещё ни разу не посещал зону боевых действий.

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