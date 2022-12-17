Путин посетил штаб родов войск в день массированной атаки по Украине

Президент России Владимир Путин посетил объединенный штаб родов войск, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины.

В сообщении на сайте Кремля говорится, что президент пробыл в штабе в течение всего дня 16 декабря. Он заслушал доклады и предложения военачальников по действиям в ближайшее время и в среднесрочной перспективе.

На фотографиях и видео вместе с Путиным запечатлены глава Минобороны Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующий объединенной группировкой войск в войне с Украиной Сергей Суровикин.

Где именно президент встречался с военными, Кремль не сообщил. В зоне боевых действий президент России ни разу не был.

В день встречи Путина в штабе российская армия нанесла очередной массированный удар по инфраструктуре Украины. Полностью без света остались Харьков, Полтава, Кременчуг. В Киеве остановились поезда метро, оно использовалось только как убежище. Метрополитен украинской столицы возобновил работу утром в субботу, 17 декабря.

Одна из ракет 16 декабря попала в жилой дом в Кривом Роге. По данным местных властей погибли четыре человека, среди которых полуторагодовалый мальчик. 13 человек получили ранения. Среди них – четверо детей.

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