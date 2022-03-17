Шойгу просит исключить Зеленского и Роднянского из "культурной повестки"

Глава Минобороны России Сергей Шойгу направил письмо министру культуры Ольге Любимовой с просьбой исключить президента Украины Владимира Зеленского, в прошлом актёра и шоумена, и украинского продюсера Александра Роднянского "из культурной повестки" России.

Фотографию письма за подписью Шойгу публикуют издания "Медиазона" и The Insider, заявляя, что её прислал источник, близкий к Минкульту.

"Популяризация указанных лиц в текущих условиях не способствует выполнению решений, принятых руководством страны и Минобороны", – говорится в письме.

Владимир Зеленский, избранный президентом Украины в 2019 году, в 2000–2010-х годах сыграл в ряде фильмов, в том числе снятых в России, а также продюсировал сериал "Сваты", который до недавнего времени показывали по российскому телевидению.

Александр Роднянский – российско-украинский продюсер, он активно выступает против российского вторжения в Украину. Роднянский продюсировал такие фильмы, как "Сталинград", "Левиафан", "Обитаемый остров", "9-я рота", входит в жюри множества кинофестивалей. Кроме того, он возглавлял телеканал СТС и основал телеканал "1+1".