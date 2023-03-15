Глава Пентагона Остин провёл телефонный разговор с Шойгу 

Глава Пентагона Ллойд Остин провёл телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. Его темой стало столкновение российского истребителя с американским беспилотником над Чёрным морем.

В российском ведомстве утверждают, что беседа была инициирована американской стороной. Во время неё Шойгу сказал Остину, что причиной инцидента стали "действия США по несоблюдению заявленной Россией зоны ограничения полётов, которая была установлена в связи с проведением "спецоперации", а также усиление разведывательной деятельности против интересов России". Кроме того, Шойгу заявил, что полёты беспилотников США у побережья Крыма "имеют провокационный характер и создают предпосылки для эскалации обстановки".

Министерство обороны США подтвердило, что Остин говорил с Шойгу, уточнив, что темой стало "недавнее непрофессиональное, опасное и безрассудное поведение" российских пилотов в международном воздушном пространстве. Американские власти подчёркивают, что они, как и большинство стран мира, не признают аннексию Крыма Россией и считают полуостров территорией Украины.

По данным американского телеканала СNN, в ближайшее время глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли также планирует провести телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил России Валерием Герасимовым. Последний раз они беседовали в декабре 2022 года.