США сообщили о крушении своего дрона после столкновения с российским Су-27

Соединённые Штаты сообщили 14 марта о крушении в Чёрном море после столкновения с российским истребителем своего разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper, который, как утверждается, выполнял задание в международном пространстве.

Как говорится в сообщении Службы распространения визуальной информации Министерства обороны США (DVIDS), два российских Су-27 совершили "небезопасный и непрофессиональный" перехват американского аппарата. Один из российских истребителей около семи часов утра задел винт беспилотника, в результате чего американским силам пришлось дрон сбить, говорят в американском командовании.

Этот инцидент демонстрирует отсутствие компетентности в дополнение к тому, что он небезопасен и непрофессионален, подчёркивается в сообщении.

"Наш аппарат MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к крушению и полной потере MQ-9", – заявил генерал Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе и Африке. По его словам, действия российской стороны "едва не привели к крушению обеих единиц авиатехники".

Минобороны РФ инцидент не комментировало.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что беспилотник не представлял угрозы. Он особо подчеркнул, что аппарат находился в международном воздушном пространстве. "Президент Байден проинформирован о произошедшем", – добавил Кирби. Также, как отметил Джон Кирби, российские перехваты самолётов и беспилотников нередки, но это первый случай, когда американский аппарат упал в Чёрное море. "Мы постоянно осуществляем полёты в этом воздушном пространстве, уже год, и мы продолжим это делать", – сказал Джон Кирби.

MQ-9 Reaper ("Жнец") сейчас считается основным ударным беспилотником на вооружении США. Дрон способен развивать скорость более 400 км/ч и находиться в воздухе до 24 часов.