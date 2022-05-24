Шойгу: Россия замедляет темп "операции" ради эвакуации населения

Наступление российских войск в Украине замедляется сознательно, чтобы дать возможность эвакуироваться мирным гражданам и избежать жертв среди населения. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По словам министра, санкции против России и военная помощь Киеву от стран Запада не помешают Москве выполнить все задачи в Украине. При этом он в очередной раз подчеркнул, что Россия якобы была вынуждена начать так называемую "спецоперацию" для защиты населения Донбасса от "геноцида" и обеспечения безъядерного и нейтрального статуса Украины.

Утверждения о том, что Россия якобы сознательно сдерживает своё наступление начали звучать после того, как это наступление, после ряда первоначальных успехов, почти остановилось.



Во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам", отвечая на вопрос о затягивании "спецоперации", заявил, что Россия "не гонится за сроками", и вновь выступил с утверждением, что "все цели, поставленные президентом России, будут выполнены".

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, написал в телеграме, что "в случае изменения сценария военной операции украинские власти и военное командование не спасут даже подземные бункеры".

Украинские власти утверждают, что упорное сопротивление украинских военных сорвало планы России на быструю победу. В целом такого же мнения придерживается и разведка стран Запада.

Ранее неоднократно сообщалось о планах России завершить войну до 9 мая.

24 мая исполнилось три месяца со дня начала широкомасштабного вторжения России в Украину, которое в Кремле называют специальной военной операцией.

Наибольших успехов российские военные достигли в первые дни, взяв под контроль Херсон и часть территорий юга Украины, а также большую часть Луганской области. Впоследствии российские войска ушли из северных районов Украины, потом и из-под Харькова, а бои в Донбассе приняли затяжной позиционный характер.

Жертвами боевых действий стали тысячи, а по некоторым данным - десятки тысяч мирных жителей.