Российская армия приняла решение "радикально сократить военную активность" у Киева и Чернигова. Об этом 29 марта заявил заместитель министра обороны Александр Фомин, его цитирует ТАСС. Представитель российской стороны на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Москва "делает два шага" для деэскалации ситуации.

Заявление о сокращении активности сделано после завершения переговоров между сторонами в Стамбуле. Незадолго до этого российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российская армия считает достигнутыми первые цели вторжения в Украину и планирует сосредоточиться на вытеснении украинской армии из Донбасса — территорий сепаратистских республик, независимость которых Москва признала в феврале.

Заявление о сокращении активности происходит на второй день после того, как украинская сторона заявила об успешных контратаках под Киевом. Пророссийские источники объясняли их перегруппировкой и ротацией российских войск. Украина, в частности, заявила о занятии Ирпеня и Тростянца (Москва официально это не комментировала, неофицильные пророссийские источники заявляли, что в этих городах на момент освобождения не было значительных российских сил).

Россия начала наступление на Киев сразу после вторжения в Украину 24 февраля. Ряд западных СМИ, цитируя анонимные источники, заявлял, что американская разведка опасается, что украинская столица будет захвачена в течение нескольких дней. Однако наступление удалось остановить, никаких значительных успехов на этом направлении Москве не удавалось достичь с начала марта.

Россия заявляла о блокировке Чернигова, однако независимые источники отмечают, что в город всё это время продолжали прибывать пополнения, что почти наверняка означает, что реального контроля над ситуацией у российской армии не было.

По состоянию на 29 марта масштабные боевые действия Москва продолжала только в Донбассе, в частности, продолжая вместе с подконтрольными сепаратистами штурм Мариуполя — стратегически важного порта, в котором до начала войны жили чуть больше 430 тысяч человек. Ряд военных экспертов отмечал, что взятие города может позволить российской армии высбодить достаточные силы для окружения украинской группировки в Донбассе. Бои за город продолжаются с конца февраля.