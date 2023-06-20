Шойгу: в случае удара по Крыму будет удар по "центрам принятия решений"

Российские власти вновь пригрозили Украине ударами по так называемым центрам принятия решений. На этот раз о возможных условиях таких ударов сказал министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии министерства. Из слов Шойгу следует, что "красной линией" являются гипотетические ракетные удары Украины по целям в аннексированном Крыму и на территории России.

По словам Шойгу, руководство ВСУ планирует нанести такие удары ракетами HIMARS и Storm Shadow. "Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечёт незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины", - сказал министр.

Что такое "зона проведения специальной военной операции", он при этом не уточнил. Специальной военной операцией российские власти называют боевые действия в Украине после широкомасштабного российского вторжения в эту страну в феврале прошлого года. В ходе этой войны Россия наносила удары по всей территории Украины, а часть её была оккупирована. Международно признанная территория России также подвергается обстрелам, в особенности в последнее время. Почему Крым не относится к зоне проведения "СВО", а, например, Запорожская область, которую Россия также считает своей - после принятия документов об аннексии региона осенью прошлого года - относится, Шойгу не пояснил.

В последние недели украинские военные наносили удары в том числе с использованием Storm Shadow по тылам российских войск на занятых ими территориях Украины, в том числе в Мариуполе, Бердянске, Луганске, на Арабатской стрелке. По Крыму, однако, такие удары не наносились.

Страны Запада, поставляющие Украине оружие, подчёркивают, что не одобряют ударов по территории России, но указывают, что Крым по международному праву - украинская территория.

Минобороны России в первый раз грозило ударами по "центрам принятия решений" в ответ на обстрелы России ещё в апреле прошлого года. Отсутствие таких ударов вызывало критику российских провоенно настроенных блогеров. О таких ударах ведомство отчитывалось дважды - в мае и 16 июня 2023 года. В первом случае, как утверждается, удар был нанесён по штаб-квартире Главного упралвения разведки в Киеве, о втором случае подробностей нет. Украина отрицает, что какой-либо из "центров принятия решений" был уничтожен.