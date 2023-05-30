В Москве беспилотники попали в жилые дома

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотники. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в результате атаки несколько зданий получили "незначительные повреждения".

Жителей нескольких подъездов из двух домов, в которые попали беспилотники, эвакуировали, добавил Собянин. По предварительным данным, речь идёт о домах на Профсоюзной улице, и на улице Атласова в Новой Москве. Информации о пострадавших нет. РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что на Профсоюзной улице, 98 в результате попадания беспилотника в верхние этажи разрушены фасад и остекление дома.

"Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал", — говорится в сообщении мэра Москвы. Позже Собянин сообщил, что за медицинской помощью обратились два человека.

Телеграм-каналы Mash и Shot сообщают, что в квартиру на 14-м этаже на Ленинском проспекте залетел беспилотник с тремя взрывными устройствами. Mash пишет, что три человека были ранены.

РИА Новости публикует видео с Ленинского проспекта и сообщает, что там работают экстренные службы. Перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщил, что на подлёте к Москве сбиты несколько беспилотников. По данным телеграм-канала "База", их было более десяти.

Всего, по данным "Базы", в утренней атаке участвовали не менее 25 БПЛА. Большую часть из них сбили силы ПВО, часть беспилотников зацепились за провода и деревья, так как летели на сверхмалой высоте. Три дрона врезалиь в жилые дома - на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и улице Атласова.