Шойгу заявил о "кратно возросших угрозах" РФ от Польши и Финляндии

Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в Москве в среду назвал Польшу "главным инструментом антироссийской политики США" и высказал мнение, что угрозы для России на западном и северо-западном направлении "кратно возросли" за последнее время. Причиной этого он назвал "милитаризацию Польши" и вступление в НАТО Финляндии и в перспективе - Швеции.

Как заявил Шойгу, "риски для России" несут масштабные закупки Польшей вооружения у США, Великобритании и Южной Кореи. Вступление в НАТО Финляндии он назвал "дестабилизирующим фактором", предположив, что на территории этой страны может быть размещено "ударное оружие", способное поражать российскую территорию на большую глубину. По словам Шойгу, "идёт проработка мер по нейтрализации угроз со стороны стран Запада".