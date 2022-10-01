Шойгу: Женщин по мобилизации призывать не будут

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что женщин в рамках объявленной в стране мобилизации не будут призывать в армию. "Этого не было и в планах на будущее" - сказал Шойгу в субботу во время посещения центров для размещения мобилизованных в Подмосковье.

Закон о мобилизации позволяет призывать женщин, имеющих военно-учётные специальности, например медиков, а указ Владимира Путина о так называемой частичной мобилизации не предусматривает освобождения женщин от призыва. Известны случаи получения врачами и медсёстрами повесток.

Шойгу также сказал, что к мобилизации не будут привлекаться и студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством. Ранее вышел указ о том, что призывать не будут студентов государственных вузов. По словам Шойгу, сейчас в указ готовятся дополнения. При этом не ясна судьба аспирантов и людей с учёной степенью. Об отсрочках для них в указе не говорится.

Мобилизация на войну в Украине была объявлена Путиным 21 сентября. Власти объявили, что "в первую очередь" должны призываться те, кто служил в армии и имеют боевой опыт. Эти критерии во многих регионах не соблюдаются, что вынужден был признать сам Путин, недавно ещё раз обративший на них внимание. При этом в подписанном Путиным указе Минобороны даются большие полномочия по проведению мобилизации - фактически, призвать могут любого, кто находится в запасе.

Сообщается и о других проблемах в ходе мобилизации - в частности, с размещением и снабжением призванных.

Во многих российских городах прошли акции протеста против мобилизации, их участников задерживают, многих подвергают административному аресту. Наиболее массовые акции, кроме Москвы и Петербурга, прошли, например, в Дагестане, а также Якутии и ряде других регионов Сибири.