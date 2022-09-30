В Петербурге на войну в Украине мобилизовали учителя лицея

В Санкт-Петербурге под мобилизацию попал 27-летний учитель истории лицея № 533 Красногвардейского района Всеволод Мохов. Об этом сообщает Север.Реалии ссылкой на родителя одного из учеников лицея, который попросил об анонимности. Эту информацию также подтвердила директор учебного заведения Майя Кунц.

Мохов является классным руководителем школьников 7-го класса. Родители школьников написали письмо директору с требованием оказать содействие в возвращении учителя истории к работе, чтобы его не отправили на войну в Украину. Кунц подтвердила, что приняла заявление от родителей. Однако гарантировать возвращение преподавателя в учебное заведение она пока не может.

Связаться с самим Моховым Север.Реалии не удалось. По последней информации, он находится в учебной части под Петербургом.

Также сообщается о том, что житель Петербурга Даниил Бакалинский подал иск к призывной комиссии по мобилизации и военному комиссариату Фрунзенского района с требованием освободить его от призыва на войну в Украине. По его словам, 22 сентября он пришёл в военкомат, чтобы уточнить документы воинского учёта. В тот же день Бакалинского призвали по мобилизации, вручив повестку без проведения медосмотра и без выяснения наличия оснований для отсрочки или освобождения от призыва.

Петербуржец требует признать решение о мобилизации незаконным, отменить повестку комиссариата и освободить его от призыва. Он заявляет, что военная служба противоречит его убеждениям и требует заменить её на альтернативную гражданскую. Суд пока не принял иск Бакалинского к производству. Это первое в городе исковое заявление к призывной комиссии по мобилизации.