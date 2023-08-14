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Время Свободы

Тучи над Набиуллиной. Центробанк критикуют за 100 рублей за доллар

Информационный дайджест "Время Свободы", 14 августа

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Время Свободы - Темы дня 14.08.2023
by Радио Свобода

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Российские войска подвергли массированному артиллерийскому и ракетному обстрелу Херсонскую область и Одессу, ВСУ ответили новым ударом по Крымскому мосту;

Обвиняемая в "дискредитации" армии Ольга Смирнова выступила в суде с последним словом;

Общественный активист Виталий Иоффе был задержан за одиночный пикет в память о погибших 23 года назад моряках подводной лодки "Курск";

Кто и за чем пользуется единственным работающим контрольно-пропускным пунктом на границе России и Украины;

Жители серьезно пострадавшего от наводнения Уссурийска раскритиковали мэра города за обещания выделить в качестве компенсации "не менее 150 тысяч рублей";

Как российские власти пытаются стабилизировать курс рубля к доллару;

Алексей Навальный опубликовал текст о том, почему Россия упустила 30 лет назад шанс стать демократической страной и в будущем может упустить новый такой шанс.

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