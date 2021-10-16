Штаб кандидата от КПРФ: электронное голосование было сфальсифицировано

Бывший кандидат в Госдуму по Кунцевскому избирательному округу Москвы от КПРФ Михаил Лобанов утверждает, что причиной его поражения на выборах от представителя "Единой России" Евгения Попова стали масштабные фальсификации результатов дистанционного электронного голосования.

Штаб Лобанова проанализировал данные об электронном голосовании и, как он утверждает, обнаружил более 9 тысяч подозрительных голосов, которые могли быть вброшены. При этом разрыв между Поповым и Лобановым, согласно официальным итогам выборов, был чуть более 8 тысяч голосов. По итогам голосования на избирательных участках Лобанов опередил Попова.

Как пишет Лобанов в твиттере, комментируя доклад своего штаба, подозрение вызывает то, что доля голосов за Евгения Попова увеличивалась каждое утро в пятницу, субботу и воскресенье, существенно отклонившись от тренда в остальные временные промежутки и от итогового значения. Кроме того, аномалии выявлены и при анализе так называемых переголосований - при электронном голосовании в Москве избиратель имел право отменить свой голос и отдать его другому кандидату.

Выводы, сделанные экспертами штаба Лобанова, в целом повторяют аргументы, которые приводили ранее сторонники других оппозиционных кандидатов, которым, как они утверждают, помешало победить электронное голосование. В частности, об аномальном всплеске голосов за поддержанных властями кандидатов утром в воскресенье заявляла Анастасия Брюханова, также лишь по итогам электронного голосования уступившая Галине Хованской.

В целом в 8 из 15 московских округов оппозиционные кандидаты, поддержанные так называемым Умным голосованием, набрали больше голосов на участках, но все они проиграли по итогам электронного голосования.

Власти, избирательные комиссии и глава общественного штаба по наблюдению за электронным голосованием Алексей Венедиктов утверждают, что фальсификаций не было, а аномалии в распределении голосов по времени объясняются привычками разных групп населения и централизованными рассылками с призывами проголосовать, рассылавшимися в опредённое время. Независимая техническая группа, собранная для анализа итогов электронного голосования, на данный момент не обнаружила следов взлома или внешнего воздействия на данные о голосовании и его итогах.

КПРФ и кандидаты от неё отказались признавать итоги электронного голосования в Москве и подали в суд. Как пишет Лобанов, его жалобу Пресненский суд рассмотрит 21 октября.