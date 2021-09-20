Нарисованный выбор?

Партия "Единая Россия" после обработки 95% протоколов лидирует на думских выборах, набирая 49,63%, КПРФ - 19,20%, ЛДПР - 7,48%, СР - 7,43%, "Новые Люди" - 5,40%. В одномандатных округах Единая Россия берет 85% мандатов и по подсчетам властей будет иметь конституционное большинство в Госдуме.

До десятка кандидатов оппозиции, лидировавших в одномандатных округах Москвы, свое первенство потеряли днем 20 сентября после ввода в систему данных так называемого "дистанционного электронного голосования", который был сделан с подозрительной задержкой на почти на полдня. Это голосование как абсолютно честное москвичам рекламировали и власти, и сми. Одних к нему принуждали на предприятиях, а других привлекли лотереей. ДЭГ скорректировало результаты таких кандидатов как Михаил Лобанов, Сергей Митрохин, Валерий Рашкин, проведя ставленников "Единой России".

Как электронное голосование победило "умное"? Чего добился Алексей Навльный и его сторонники. Куда ведет Россию нарисованный 19 сентября властями «выбор народа» в пользу «партии власти». В эфире Станислав Белковский, Владимир Кара-Мурза.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 19:05