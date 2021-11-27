Штамм "Омикрон" попал в Британию, возможно - и в Германию

Власти Великобритании в субботу заявили, что в стране выявлены два первых носителя штамма коронавируса "Омикрон", который накануне был включён Всемирной организацией здравоохранения в число штаммов, вызывающих опасения.

Несколько дней назад специалисты в Южно-Африканской республике выявили новую мутацию коронавируса. Штамм стремительно распространяется по ЮАР и другим странам юга Африки. Формально подтверждены лишь около 100 случаев заражения им, однако специалисты убеждены, что в реальности этих случаев на порядок больше.

Оба заражённых новым штаммом недавно прилетели в Великобританию из ЮАР.

Накануне был подтверждён первый случай заражения "Омикроном" на территории ЕС - в Бельгии, причём заражённый приехал не с юга Африки, а из Египта.

Возможные случаи заражения "Омикроном" в субботу зафиксированы также в Германии и Чехии. Ранее, помимо юга Африки, новый штамм обнаружили также в Гонконге и Израиле. В Нидерландах в субботу протестировали на коронавирус всех 600 пассажиров прибывших в страну рейсов из ЮАР. Вирус обнаружили у 61 из них. Пока неясно, идёт ли речь о штамме "Омикрон".

Ряд стран мира на фоне сообщений о новом штамме ограничили или отменили авиасообщение с ЮАР и соседними странами или ввели обязательный карантин для приезжающих оттуда. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки, а граждан России, въезжающих из этих стран, должны будут тестировать на коронавирус.

По оценкам вирусологов, новый штамм имеет многочисленные мутации, которые могут оказаться более заразными, чем открытые до сих пор штаммы. Первые наблюдения за динамикой эпидемии в ЮАР подтверждают этот вывод. Однако, как заявляет ряд специалистов, пока преждевременно говорить о том, что новый штамм приводит к более тяжёлому течению болезни или способен обходить защиту, которую создают существующие вакцины. Представители компаний-производителей вакцин заявили, что изучают новый штамм и, в случае необходимости, в сжатые сроки смогут разработать и внедрить новые версии препаратов.

Сейчас в большинстве стран мира доминирует штамм "Дельта", обнаруженный первоначально в Индии. Он также был более заразным, чем штаммы, обнаруженные до него, однако, судя по данным из большинства стран, не более летальным, чем они. По предварительным оценкам, в ЮАР "Омикрон" сейчас стремительно вытесняет "Дельту".