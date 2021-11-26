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Еврокомиссия призвала ограничить полёты с Южной Африкой

Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала приостановить все авиаперелёты из стран, где был выявлен новый штамм коронавируса. Его зафиксировали в Южной Африке. По словам вирусологов, он имеет многочисленные мутации, которые могут оказаться более заразными для людей.

По мнению фон дер Ляйен, поездки между ЕС и африканскими странами стоит ограничить до тех пор, пока у медиков не появится более чёткого представления о природе нового штамма.

Запрет на въезд из Южной Африки уже ввели как минимум 10 стран, среди которых Израиль, Сингапур и Марокко. Чехия ввела для путешественников из южноафриканских стран обязательные тесты и двухнедельную самоизоляцию.

Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.

Тем временем Бельгия первой в Евросоюзе объявила об обнаружении нового штамма у пациента, который вернулся из Египта.

Минздрав страны пока не оценил, насколько опасна новая разновидность вируса. Глава ведомства призвал граждан сохранять меры предосторожности и не поддаваться панике.

По последним данным, новый штамм коронавируса сконцентрирован в Гаутенге, одной из самых густонаселённых провинций ЮАР. При этом вирус также был выявлен в Ботсване и Гонконге среди путешественников, вернувшихся из Южной Африки.

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