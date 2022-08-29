Шведская Ericsson свернёт деятельность в России

Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson закроет до конца года представительство в России и сократит всех сотрудников. Об это сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.
По их информации, 22 августа головной офис Ericsson уведомил об этом российское подразделение. В шведской компании подтвердили "Коммерсанту", что в ближайшие месяцы "по мере выполнения обязательств перед заказчиками" свернут деятельность в России, пообещав "финансовую и социальную поддержку" сотрудникам.
Источники издания допустили, что Ericsson может выделить сервис технической поддержки операторов связи в новую компанию, учредителями которой станут российские топ-менеджеры.
Проблемы у операторов могут начаться из-за отсутствия комплектующих для базовых станций, отмечают эксперты.
Крупнейшими заказчиками оборудования Ericsson в последние годы были МТС и Tele2. МТС в марте 2020 года инвестировала 10 миллиардов рублей, чтобы обновить свою сеть до стандарта 5G на базе оборудования Ericsson. Tele2 в мае 2021 года договорилась со шведским производителем, что купит 50 тысяч базовых станций для 27 регионов России. В обеих компаниях отказались от комментариев.
- Ericsson открыла представительство в России в 1994 году. В компании работают 565 сотрудников. По оценке "Коммерсанта", доля Ericsson на российском рынке телеком-оборудования составляет около 20 процентов.
- Другие ключевые поставщики, Nokia и Huawei, пока о полном прекращении обслуживания российских клиентов не объявляли.
- После начала войны России с Украиной свою деятельность на российском рынке приостановили или полностью закрыли более 1200 компаний.
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