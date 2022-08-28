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Dell Technologies полностью уходит с российского рынка

Американская IT-корпорация Dell Technologies полностью прекращает работу в России. Об этом сообщает Reuters.

Представитель компании рассказал агентству, что операции на российском рынке прекратились в середине августа. Тогда же закрылись все офисы в стране.

В конце февраля Dell прекратила продажи и обслуживание в России, Республике Беларусь, в Донецкой и Луганской областях Украины – в дополнение к уже находящемуся под эмбарго аннексированному Крыму.

Российские СМИ со ссылкой на источники в компании сообщали, что сотрудники компании – несколько сотен человек в Москве и Санкт-Петербурге, вероятно, продолжат работу с другим юридическим лицом. Им также выплатят при увольнении до восьми окладов.

  • Dell Technologies – ведущий производитель и поставщик компьютеров в мире. Компания занимала первое место по поставкам серверов в Россию с долей рынка более 20 процентов.
  • После начала войны России с Украиной свою деятельность на российском рынке приостановили или полностью закрыли более 1200 компаний.

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