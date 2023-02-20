Шведская разведка: Россия готова рисковать и усиливать напряженность

"Европейская структура безопасности, какой мы ее знали, перестала существовать, одновременно повысились риски для безопасности Швеции", заявила в понедельник на пресс-конференции в Стокгольме глава Шведской службы военной разведки и безопасности (MUST). По словам Лены Халлин, Россия хотела бы избежать вооруженного конфликта с НАТО, но планирует усилить свой военный потенциал близ границ Швеции. Российское руководство готово идти на высокий риск, считают аналитики шведской разведки.

В настоящее время, когда российские вооружённые силы заняты в основном войной в Украине, Россия явно остаётся военной угрозой и в непосредственной близости от Швеции, сказала Халлин. Россия усилит свой военный потенциал, когда это станет возможным, в ответ на решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

Ранее в понедельник сообщалось о выводах разведки Нидерландов, которая считает, что российские спецслужбы готовят серию диверсий в голландских территориальных водах.

Глава нидерландской разведки Ян Свилленс заявил, что в районе энергетического парка с ветряными электростанциями был замечен российский корабль, составлявший карту ветрогенераторов. Береговая охрана Нидерландов сопроводила российский корабль за пределы своих территориальных вод.

Свилленс отметил, что повышение со стороны России интереса к установленным в море ветрогенераторам в последнее время заметно выросло. В разведслужбе Нидерландов считают вероятным подготовку к диверсиям на энергообъектах, газопроводах и на подводных линиях коммуникации.