Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Разведка Нидерландов: Россия может готовить диверсии в Северном море

Разведка Нидерландов считает, что российские спецслужбы готовят серию диверсий в голландских территориальных водах. Об этом сообщает Reuters. Диверсии, по мнению разведчиков, могут быть направлены на энергетическую инфраструктуру Нидерландов в Северном море.

Как заявил глава разведки Ян Свилленс, в районе энергетического парка с ветряными электростанциями был замечен российский корабль, составлявший карту ветряков. Корабли береговой охраны Нидерландов вывели российское судно из Северного моря.

Свилленс указал, что российские силы в последние месяцы проявляют повышенный интерес к ветроэлектростанциям Нидерландов. Такой всплеск интереса к ним наблюдается впервые. По мнению разведки, это может говорить о подготовке к диверсиям, объектами которых могут стать ветряки, газопроводы и интернет-кабели в море.

18 февраля власти Нидерландов объявили, что сократят количество российских дипломатов в посольстве России в Гааге и потребуют закрыть российское торговое представительство в Амстердаме. Министр иностранных дел страны Вопке Хукстра считает, что Россия продолжает попытки внедрить агентов своей разведки в Нидерландах под дипломатическим прикрытием.

В МИД России заявили РИА Новости, что Москва ответит на решение Нидерландов сократить число российских дипсотрудников.

  • Весной прошлого года Нидерланды объявили о высылке 17 российских дипломатов из-за подозрений в работе на разведку. Аналогичные решения тогда были приняты Бельгией, Ирландией и Чехией. После высылки в Нидерландах в то время оставались 58 аккредитованных российских дипломатов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG