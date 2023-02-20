Разведка Нидерландов: Россия может готовить диверсии в Северном море

Разведка Нидерландов считает, что российские спецслужбы готовят серию диверсий в голландских территориальных водах. Об этом сообщает Reuters. Диверсии, по мнению разведчиков, могут быть направлены на энергетическую инфраструктуру Нидерландов в Северном море.

Как заявил глава разведки Ян Свилленс, в районе энергетического парка с ветряными электростанциями был замечен российский корабль, составлявший карту ветряков. Корабли береговой охраны Нидерландов вывели российское судно из Северного моря.

Свилленс указал, что российские силы в последние месяцы проявляют повышенный интерес к ветроэлектростанциям Нидерландов. Такой всплеск интереса к ним наблюдается впервые. По мнению разведки, это может говорить о подготовке к диверсиям, объектами которых могут стать ветряки, газопроводы и интернет-кабели в море.

18 февраля власти Нидерландов объявили, что сократят количество российских дипломатов в посольстве России в Гааге и потребуют закрыть российское торговое представительство в Амстердаме. Министр иностранных дел страны Вопке Хукстра считает, что Россия продолжает попытки внедрить агентов своей разведки в Нидерландах под дипломатическим прикрытием.

В МИД России заявили РИА Новости, что Москва ответит на решение Нидерландов сократить число российских дипсотрудников.