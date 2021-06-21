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Шведские депутаты объявили вотум недоверия премьеру Лёвену

Депутаты парламента Швеции вынесли вотум недоверия премьер-министру Стефан Лёвену. Он стал первым в шведской истории премьером, проигравшим голосование по вопросу о доверии, проведённое по инициативе оппозиции.

Социал-демократ Лёвен, возглавлявший левоцентристскую коалицию, теперь должен или уйти в отставку, после чего депутаты попытаются сформировать новое правительство, или же объявить досрочные выборы.

У кабинета Лёвена не было большинства в парламенте, он полагался на поддержку Левой партии (бывших коммунистов). Левые, однако, поддержали вотум недоверия, предложенный их политическими противниками - правыми популистами из партии Шведских демократов. Свой шаг они объяснили радикальными разногласиями с правительством по вопросу контроля за квартирной платой.

Если в парламенте не будет сформировано новое большинство, и в то же время не будут объявлены новые выборы, Стефан Лёвен теоретически может остаться в роли исполняющего обязанности премьера до выборов, которые запланированы на следующий год.

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