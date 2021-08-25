Сборная Швеции по хоккею с мячом, — бенди, — отказалась от участия в чемпионате мира, который запланирован в Иркутске. Федерация объяснила это "уважением к здоровью своих игроков" во время пандемии.

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Турнир запланирован в Иркутске с 11 по 17 октября. Шведская сборная — одна из сильнейших в этом виде спорта, она участвовала во всех чемпионатах мира, которые проводятся с 1957 года, и ни разу не занимала место, ниже третьего. Ранее от участия в соревновании отказались сборные Норвегии и Финляндии.

Как сообщает сайт Шведской ассоциации хоккея с мячом, правление организации единогласно приняло решение об отмене поездки. В сообщении отмечается, что представители федерации "с огромным уважением" относятся к работе организаторов турнира.