Швеция разрешила НАТО размещать у себя войска

Швеция разрешила НАТО размещать на своей территории войска и военные базы ещё до официального вступления в НАТО. Об этом в пятницу сообщили премьер-министр Ульф Кристерссон и министр обороны страны Пол Юнсон.

По их словам, это "подготовительные меры". В статье, опубликованной в газете Dagens Nyheter, чиновники заявили, что размещение в Швеции войск НАТО увеличит обороноспособность страны и станет "чётким сигналом России". Они отметили, что в обозримом будущем Россия будет представлять угрозу для соседних стран, поскольку "территориальные претензии" российского президента Владимира Путина невозможно предсказать.