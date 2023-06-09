Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Швеция разрешила НАТО размещать у себя войска

Швеция разрешила НАТО размещать на своей территории войска и военные базы ещё до официального вступления в НАТО. Об этом в пятницу сообщили премьер-министр Ульф Кристерссон и министр обороны страны Пол Юнсон.

По их словам, это "подготовительные меры". В статье, опубликованной в газете Dagens Nyheter, чиновники заявили, что размещение в Швеции войск НАТО увеличит обороноспособность страны и станет "чётким сигналом России". Они отметили, что в обозримом будущем Россия будет представлять угрозу для соседних стран, поскольку "территориальные претензии" российского президента Владимира Путина невозможно предсказать.

  • Швеция и соседняя с ней Финляндия после начала полномасштабной войны в Украине объявили о намерении вступить в НАТО, отказавшись от нейтралитета, которого придерживались многие годы.
  • В апреле этого года Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического союза. Швеция остаётся в статусе кандидата: её вступление в НАТО пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG