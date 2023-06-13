Швеция выдаст Турции одного из критиков Эрдогана

Правительство Швеции на внеочередном заседании приняло решение об экстрадиции в Турцию сторонника Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Об этом сообщила шведская общественная телекомпания SVT.

Речь идёт о 35-летнем гражданине Турции, который в 2013 году был приговорён турецким судом к четырём годам и семи месяцам лишения свободы за преступление, связанное с наркотиками.

Верховный суд Швеции 30 мая постановил, что в соответствии с законом об экстрадиции и Европейской конвенцией по правам человека нет никаких препятствий для его выдачи в Турцию.

В ходе разбирательства в Верховном суде Швеции гражданин Турции в свою очередь утверждал, что реальная причина запроса на экстрадицию - в его поддержке Рабочей партии Курдистана.

По его словам, он легально покинул Турцию после условно-досрочного освобождения и получил в Швеции разрешение на работу.

По данным телекомпании, речь идет о первой экстрадиции сторонника РПК в Турцию с момента подачи Швецией заявки на вступление в НАТО.

Швеция и соседняя с ней Финляндия после начала полномасштабной войны в Украине объявили о намерении вступить в НАТО, отказавшись от нейтралитета, которого придерживались многие годы.

В апреле этого года Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического союза. Швеция остаётся в статусе кандидата. Против её членства продолжает возражать Турция. Анкара требует от Швеции занять более жесткую позицию в отношении РПК и экстрадировать более 100 курдских активистов, получивших политическое убежище в стране.

В мае парламент Швеции принял поправки, ужесточающие антитеррористические законы страны, включив в них тюремные сроки до восьми лет для лиц, осужденных за участие в экстремистских организациях. Изменения вступили в силу 1 июня.