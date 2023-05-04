СМИ Швеции сообщили о заочном аресте активиста, который сжёг Коран

Прокуратура Швеции заочно арестовала ультраправого активиста партии "Жёсткий курс" Расмуса Палудана, известного по январской акции с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме. Об этом сообщают шведские СМИ со ссылкой на источники. По их данным, активист сейчас находится в Дании.
Журналисты пишут, что шведские правоохранительные органы начали следствие в отношении Палудана по фактам разжигания этнической ненависти и вражды. Активиста пригласили на допрос в Швецию, но он отказался это сделать. Шведские прокуроры не исключают возможного допроса Палудана в Дании при содействии датской полиции.
По данным СМИ, активист на территории Швеции будет немедленно арестован. Сам Палудан в разговоре с изданием Aftonbladet отметил, что приезжать в Швецию ему небезопасно и уточнил, что согласен на допрос по видеосвязи из Дании.
Официального подтверждения полиции и прокуратуры Швеции о заочном аресте активиста не поступало.
- Палудан сжёг Коран – священную книгу мусульман – 21 января перед посольством Турции на фоне переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Турция требовала от Стокгольма и Хельсинки выполнить условия, в числе которых выдача курдских активистов, которых Анкара подозревает в терроризме.
- В итоге Турция подтвердила заявку Финляндии на вступление в НАТО. Швеция одобрения пока не получила.
- Шведские государственные СМИ также сообщали, что сжечь Коран перед турецкой дипмиссией Палудану посоветовал журналист и прокремлёвский активист Чанг Фрик. Он якобы гарантировал покрытие всех расходов, связанных с акцией.
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