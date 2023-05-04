СМИ Швеции сообщили о заочном аресте активиста, который сжёг Коран

Прокуратура Швеции заочно арестовала ультраправого активиста партии "Жёсткий курс" Расмуса Палудана, известного по январской акции с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме. Об этом сообщают шведские СМИ со ссылкой на источники. По их данным, активист сейчас находится в Дании.

Журналисты пишут, что шведские правоохранительные органы начали следствие в отношении Палудана по фактам разжигания этнической ненависти и вражды. Активиста пригласили на допрос в Швецию, но он отказался это сделать. Шведские прокуроры не исключают возможного допроса Палудана в Дании при содействии датской полиции.

По данным СМИ, активист на территории Швеции будет немедленно арестован. Сам Палудан в разговоре с изданием Aftonbladet отметил, что приезжать в Швецию ему небезопасно и уточнил, что согласен на допрос по видеосвязи из Дании.

Официального подтверждения полиции и прокуратуры Швеции о заочном аресте активиста не поступало.