Швеция задержала в Балтийском море судно, шедшее из России

Береговая охрана Швеции задержала в Балтийском море грузовое судно Hui Yuan, следовавшее из России под флагом Панамы, сообщает SVT со ссылкой на прокуратуру.

Судно направлялось в порт Лас-Пальмас (Испания) и было остановлено у побережья Истада. По данным сервисов отслеживания, сейчас балкер стоит на якоре.

Корабль заподозрили в нарушении природоохранного законодательства. По версии шведских властей, с его палубы в море сбрасывались угольные отходы. Нарушение зафиксировали после воздушной разведки, проведённой самолётом береговой охраны. Власти начали расследование и намерены допросить экипаж.

"Береговая охрана задержала судно за сброс угольных отходов с палубы в море. Это нарушение Экологического кодекса. Поэтому мы хотим получить информацию от капитана судна и сообщить о подозрениях", — заявил прокурор Хакан Андерссон.

При этом, по данным береговой охраны, балкер не связывают российским "теневым флотом", который перевозит энергоресурсы в обход санкций. МИД России утверждает, что европейские страны, задерживая суда, занимаются "разбоем на морских коммуникациях".

Hui Yuan вышел из порта Усть-Луга 9 апреля и должно было прибыть в Испанию 21 апреля. Судно построено в 2004 году и ранее несколько раз меняло название и флаг.