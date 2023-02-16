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Швейцария готовится вернуть Украине активы соратников Януковича

Виктор Янукович и Владимир Путин в Кремле, 17 декабря 2013

Правительство Швейцарии (Федеральный совет) решило начать административную процедуру конфискации активов, принадлежащих соратникам бывшего президента Украины Виктора Януковича. Швейцария заморозила эти активы после революции в Украине в феврале 2014 года, сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на сайт правительства Швейцарии. Речь идет о сумме 130 млн швейцарских франков (около 132 миллионов евро).

Через несколько дней после отстранения Виктора Януковича от власти в 2014 году Федеральный совет постановил заморозить в Швейцарии все активы, принадлежащие Януковичу и его окружению.

В последующие месяцы в Украине было начато уголовное расследование по поводу происхождения активов. В адрес швейцарских властей Киев направил просьбу о сотрудничестве.

В публикации "Немецкой волны" отмечается, что до сих пор украинские власти не смогли получить судебное решение о конфискации активов.

В заявлении правительства Швейцарии в связи с этим фактом говорится, что военная агрессия России против Украины, начатая в 2022 году, серьезно усугубила трудности украинской стороны. "Федеральный совет считает, что начало процедуры конфискации на основании Закона о нелегальных иностранных активах теперь возможно и целесообразно", отмечается в заявлении правительства Швейцарии.

В случае конфискации активы будут возвращены народу Украины через международное соглашение, подчеркивают швейцарские власти.

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