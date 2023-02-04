Конфискованные средства Малофеева передадут на помощь Украине

Конфискованные в США 5,4 миллиона долларов, принадлежавшие основателю провоенного телеканала "Царьград" Константину Малофееву, передадут на помощь Украине. Перевод санкционировал генпрокурор США Меррик Гарланд.

"С моей санкции конфискованные средства будут переведены в Государственный департамент для поддержки народа Украины", – заявил Гарланд на встрече с генпрокурором Украины Андреем Костиным. Он отметил, что такое происходит впервые. Суд разрешил прокуратуре конфисковать средства Малофеева два дня назад.

Костин поблагодарил США за поддержку и добавил, что обе страны посылают чёткий сигнал, что "никакого иммунитета и безнаказанности за международные преступления не будет".

В 2022 году Минюст США создал группу KleptoCapture, которая отслеживает соблюдение санкций, введённых в ответ на вторжение России в Украину. Санкции в отношении Малофеева были введены в апреле 2022 года, а в июне средства Малофеева на банковском счёте в США были арестованы. Сам олигарх утверждал, что речь идёт о деньгах, замороженных ещё в 2014 году – США уже тогда включили его в санкционные списки.

Ранее KleptoCapture временно арестовала активы других российских олигархов, в том числе несколько суперъяхт стоимостью десятки миллионов долларов. Группа ещё не получила постановлений об их окончательной конфискации.