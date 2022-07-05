Швыдкой предложил начать параллельный прокат зарубежного кино

Для спасения российских кинотеатров в условиях санкций необходимо рассмотреть возможность параллельного импорта зарубежных фильмов или принудительное лицензирование контента. Об этом заявил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой.

По словам чиновника, это необходимо сделать, чтобы сохранить российское кино, которое иначе не будет окупаться. По мнению Швыдкого, чтобы заполнить кинотеатры в России, необходимо снимать 200-250 фильмов в год, а сейчас снимается около 160.

При этом он подчеркнул, что данные механизмы не являются пиратством, так как "показываются фильмы - отчисляются деньги ".

Практика "параллельного проката" уже опробована, например, в Томской области, где начали показы в рамках "киноклуба" пиратских версий фильмов, которые дистрибьюторы запретили к прокату в России.

В начале марта ряд крупнейших зарубежных кинокомпаний приостановили прокат своих картин в России в ответ на российское военное вторжение в Украину.