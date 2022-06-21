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Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта

Государственная дума Российской Федерации

Госдума 21 июня приняла закон, позволяющий российским компаниям импортировать товары без разрешения правообладателя. Документ одобрили сразу во втором и третьем чтениях.

Действие закона распространится только на определённые категории товаров, которые Минпромторг России утвердил в начале мая. Речь идёт об автомобилях и запчастях для них, смартфонах и бытовой технике.

При параллельном импорте поставщик не должен предоставлять документы о согласии правообладателя на продажу продукции в России. При этом усложняется логистика доставки товаров, а в случае брака нет возможности обратиться к производителю. Ремонт или замена товара ложатся на поставщика.

  • После российского вторжения в Украину сотни иностранных компаний объявили об уходе из России.
  • 30 марта российское правительство разрешило параллельный импорт, но до вступления в силу закона о его легализации, российским компаниям грозит ответственность за ввоз в страну контрафактной продукции.

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