Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта

Госдума 21 июня приняла закон, позволяющий российским компаниям импортировать товары без разрешения правообладателя. Документ одобрили сразу во втором и третьем чтениях.

Действие закона распространится только на определённые категории товаров, которые Минпромторг России утвердил в начале мая. Речь идёт об автомобилях и запчастях для них, смартфонах и бытовой технике.

При параллельном импорте поставщик не должен предоставлять документы о согласии правообладателя на продажу продукции в России. При этом усложняется логистика доставки товаров, а в случае брака нет возможности обратиться к производителю. Ремонт или замена товара ложатся на поставщика.