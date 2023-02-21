Си Цзиньпин готовится к визиту в Москву для обсуждения хода войны

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует нанести визит в Москву - впервые после начала год назад российского полномасштабного вторжения в Украину.



Как сообщило во вторник вечером издание Forbes, в то время как президент США Джо Байден заявил в Варшаве о поддержке Украины, официальные представители США высказали опасения, что Китай мог бы оказать России "поддержку летальными средствами".

Осведомленные источники рассказали изданию Forbes, что Китай намерен взять на себя посредничество в достижении многосторонних договоренностей о завершении войны в Украине.

Пекин, как сообщается, намерен убедить Кремль не применять в Украине ядерное оружие. Эта новость поступила всего через несколько часов после заявления президента России Владимира Путина о том, что Москва приостановит участие в договоре с США о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) и разместит новые наземные ядерные средства для несения боевого дежурства.

Три дня назад госсекретарь США Энтони Блинкен выразил озабоченность в связи с тем, что Китай рассматривает возможности поставки "летальных средств" российским вооруженным силам. И это происходит одновременно с предложением Пекина о "независимом посредничестве" для завершения войны, отметил Блинкен в интервью телеканалу CBS. По его словам, любой объём "летальной помощи" российским войскам приведет к серьезным проблемам в отношениях между США и Китаем.