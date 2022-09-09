Сигнал "в Казахстан не суйся"? Глава КНР едет к Токаеву, а не к Путину

Владимир Зеленский объявил об освобождении от российской оккупации тысячи квадратных километров украинской территории;

Страны-союзницы Украины договорились в «формате Рамштайн» о выделении Киеву дополнительной военной помощи;

Власти Грузии все чаще отказывают во въезде в страну гражданам России, занимающим активную гражданскую позицию;

Свой первый после пандемии зарубежный визит председатель КНР Си Цзиньпин решил нанести в Казахстан, а не в Россию;

Умерла королева Великобритании Елизавета II.

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