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Время Свободы

Сигнал "в Казахстан не суйся"? Глава КНР едет к Токаеву, а не к Путину

Информационный дайджест "Время Свободы", 9 сентября

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Время Свободы - Темы дня 9.09.2022
by Радио Свобода

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Владимир Зеленский объявил об освобождении от российской оккупации тысячи квадратных километров украинской территории;

Страны-союзницы Украины договорились в «формате Рамштайн» о выделении Киеву дополнительной военной помощи;

Власти Грузии все чаще отказывают во въезде в страну гражданам России, занимающим активную гражданскую позицию;

Свой первый после пандемии зарубежный визит председатель КНР Си Цзиньпин решил нанести в Казахстан, а не в Россию;

Умерла королева Великобритании Елизавета II.

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