Сигнал "в Казахстан не суйся"? Глава КНР едет к Токаеву, а не к Путину

Владимир Зеленский объявил об освобождении от российской оккупации тысячи квадратных километров украинской территории;
Страны-союзницы Украины договорились в «формате Рамштайн» о выделении Киеву дополнительной военной помощи;
Власти Грузии все чаще отказывают во въезде в страну гражданам России, занимающим активную гражданскую позицию;
Свой первый после пандемии зарубежный визит председатель КНР Си Цзиньпин решил нанести в Казахстан, а не в Россию;
Умерла королева Великобритании Елизавета II.
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