Силы ПВО Украины утверждают, что впервые сбили ракету "Кинжал"

Силы ПВО Украины впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал". Об этом утром в субботу заявил командующий Воздушными силами Украины генерал Николай Олещук.

"Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили "не имеющий аналогов" "Кинжал"!.. Это произошло во время ночной атаки 4 мая в небе Киевской области. Ракету Х-47 выпустил "МиГ-31К" с территории России" - написал Олещук. Он добавил, что ракету сбила недавно поставленная в Украину система ПВО "Пэтриот".

При этом накануне представитель Воздушных сил Юрий Игнат отвергал появившиеся в СМИ сообщения о том, что "Кинжал" мог быть сбит. Олещук написал, что не следует раньше времени публиковать информацию, которую может использовать враг: "Мы обязательно расскажем, что, где, чем и когда сбили! В своё время", - написал он.

Издание Defense Express ранее сообщало об обнаружении обломков ракеты, напоминающей "Кинжал", и предположило, что взрыв в небе над Киевом в ночь на 4 мая связан именно с уничтожением именно этой ракеты.

Российское командование не комментировало сообщения о сбитой ракете.