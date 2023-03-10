Симоньян пригрозила ударом по Тбилиси

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя видео массовых протестов в Тбилиси, пригрозила ударом по столице Грузии в случае "повторения августа 2008 года".

По мнению Симоньян, как и многих других прокремлёвских комментаторов в России, охватившие Грузию протесты против так называемого закона об "иноагентах" на самом деле инспирированы из-за рубежа и ставят целью вовлечение Грузии в войну с Россией. Симоньян ссылается на то, что на видео, которое она комментирует, собравшиеся скандируют "Сухуми!" - это столица самопровозглашённой Абхазии, которую в Грузии считают территорией, оккупированной российскими войсками.

В августе 2008 года в ходе скоротечной войны российские войска нанесли поражение грузинской армии, после чего Москва объявила о признании независимости самопровозглашённых Абхазии и Южной Осетии. Как следует из слов Симоньян, она считает, что если Грузия попытается вернуть контроль над территориями, "с Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси, особо не разбирая".

По словам Симоньян, удар по Тбилиси нанесут, помимо прочего, потому, что там "нет Киево-Печерской лавры", и в России "никто никогда не считал и не считает себя одним народом с грузинами, и Российская Федерация никогда не была «Тбилисской Русью»". По всей видимости, глава RT намекает на то, что российские власти не хотят разрушать Киев, заботясь о судьбе Киево-Печерской лавры, а Тбилиси ждёт иная судьба.

С начала широкомасштабного вторжения в Украину Россия не раз подвергала Киев ракетным ударам, при которых гибли мирные жители, а также пыталась взять столицу Украины, наступая с севера и северо-востока. Киево-Печерскую лавру, известный православный монастырь, действительно не бомбили - в отличие от многих других религиозных объектов в Украине.

В протестах в Грузии участвуют в том числе активисты политических сил, которые выступают за возвращение Абхазии и Южной Осетии силовым путём, однако эта тема - не на повестке дня протестов, и среди официальных требований протестующих она не значится.

Некоторые украинские политики призывали Грузию на фоне российской агрессии против Украины открыть "второй фронт" против российских войск и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически отрицают, - отмечает "Эхо Кавказа".