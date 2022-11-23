"Символ этой войны". Мертвищев и взятка стиральной машиной

Полковника Генштаба Ивана Мертвищева арестовали за взятку стиральной машиной - эта история показалась многим комментаторам достойной пера Гоголя, Салтыкова-Щедрина или Чехова.

Сергей Медведев

Гоголевско-щедринские сюжеты. "Сотрудник Генштаба полковник Иван Мертвищев за недобор мобилизованных взял взятку от военного комиссара стиральной машиной."

Это могла бы быть отличная песня БГ или мем у Пелевина, но это просто новость в Ъ

Илья Шепелин

Будто Гоголь писал. И фамилия у персонажа соответствующая

Павел Кудюкин

Даже не "Кафку сделать былью", а просто строить жизнь по Салтыкову-Щедрину. Михаил Евграфович, а вовсе не Александр Сергеевич - наше всё.

Полковник Иван Мертвищев и взятка стиральной машиной - и это отнюдь не художественный вымысел.

Гасан Гусейнов

Пошлая карикатура на Антошу Чехонте и Щедрина. Невозможно работать, товарищи

Михаил Калужский

Когда литература окончательно побеждает жизнь -- и остаются только литература и смерть.

Другим, наоборот, показалось, что жизнь здесь опередила литературу.

Владимир Серебровский

Я в курсе, что жизнь бессовестнее литературы, но это, знаете ли, уже перебор!

Денис Давыдов

вообразите, что вы написали сценарий, где сотрудник министерства обороны иван мертвищев (такая аллюзия на луку мудищева, вы прям в восторге от находки и вообще злободневности) вымогает взятку стиральной машиной (ну а чем ещё) у военкома (ну а у кого ещё) .

конечно, вам бы сказали, что так не бывает, вы [из рук вон никуда не годный] сценарист, и послали бы на***. и правильно бы сделали.

а сегодня это уже новость, которую я почитал в газете коммерсант. не знаю, каких ходов ещё ждать от этой планеты.

Иван Яковина

Реальность опережает мечту!

Тони Дубинин

В этой истории прекрасно всё! Если бы ее кто-нибудь придумал, его смело можно бы было хватать за дискредитацию российского всего. Но нет. Он себя придумал сам, что снимает с Господа Бога большую ответственность

Новость заставила многих задуматься о том, почему российские военные так полюбили стиральные машины.

Борислав Береза

Да, борзые щенки ушли в прошлое. Все можно понять, но вот этот культ "стиральной машинки" в России. Это для рооссиян фетиш или мечта совмещенная с пределом желаний?

Сталингулаг

Какая-то нездоровая фиксация у военных на стиральные машинки

Дабл Ять

Последние несколько месяцев не покидает ощущение, что мы с вами чего-то не знаем про стиральные машинки. Охота за ними идёт примерно как за видеокартами в период расцвета майнинга.

Юрий Бутусов

Теперь понятно, почему все российские военные воруют у украинцев бытовую технику. Это не себе, это для Генштаба.

Если Мертвищев мобилизовал, то результат гарантирован. Новости из России похожи на чеховские рассказы, я теперь понял гениальность Чехова - он просто читал российские новости. Здесь даже придумывать ничего не надо - готовый шедевр.

Квета Фиалова

не, ну а чо? вы хотели, чтобы полковник из столицы роzzии в Украину за стиральной машиной поехал?! на это у них есть "мобики"

Многим образ стиральной машины кажется символичным.

Леонид Швец

Всё-таки феномен их зацикленности на стиральных машинах должен быть изучен. Может, подсознательное стремление отмыть внутреннюю грязь? Впрочем, о чем это я.

Григорий Аросев

Попался на взятке полковник Мертвищев,

машину стиральную очень хотел.

Мечтал он, наверное, сделаться чище,

отмыться от грязных бессовестных дел.

Попался в машине полковник Мертвищев,

он грязную взятку премного хотел.

Мечтал он бессовестно сделаться чище,

отмыться, вестимо, стирально от дел.

Попался в мечтаньях полковник Мертвищев,

стирать он бессовестно очень хотел.

Наверное, взяткой хотел он стать чище,

отмыться машиною грязной от дел.

Александр Невзоров

Вероятно, и до Мертвищева дошло, что настало время стирать знамёна

«Подайте стиралку, полковник мертвищев!”

Ммда… время жестоко переделывает самые романтические армейские песни. Тут выяснилось, что «солдаты россии» и друг у друга, с особой жестокостью, воруют, отбирают и вымогают стиральные машины. «Стиралки», как мы хорошо знаем, вообще «пунктик» - в путинской армии.

Очередной инцидент зафиксирован в генштабе МО. Штабной полковник мертвищев, надзиратель и повелитель районных военкомов, уличённый в вымогательстве у подчиненного, объяснил свой поступок «специальными нуждами специальной операции». Вероятно, и до мертвищева дошло, что настало время стирать знамёна.

С другой стороны, возможно, такая взятка выставляет сотрудника Генштаба не в худшем свете.

Антон Орех

Сразу видно - хороший мужик! Почему? Во-первых, был бы плохой - на стиралку точно наворовал бы сам. Во-вторых, плохой попросил бы больше, чем гаджет за тыщу долларов. В-третьих, плохой - не попался бы!

А с третьей, если в Генштабе дела настолько плохи, что его сотрудники не могут купить себе приличную стиральную машину, чего ждать от армии в целом?

Алина Витухновская

Российские новости — красно-коричневый троллинг и жесткая гоголевщина.

"Полковник Мертвищев отстирал взятку". За то, чтобы закрыть глаза на проверку в связи с призывной кампанией, полковник потребовал себе стиральную машинку.

Нищета духа здесь прямым образом проистекает из реальной нищеты

Некрофилическая стиральная машинка, символический "сакральный" краденный енот-полоскун, стирающий кровавые тельняшки — все это некая единая Стивен-Кинговская "давильня", русская машина смерти, внутри которой крутится кровавое сансарное колесо.

Пресловутая нищета духа здесь прямым образом проистекает из реальной нищеты. Бедный в России — равнО аморальный. Прямая корреляция.

P.S. Новость дана в рамках рубрики "борьба с коррупцией". Система вовсю осваивает тренд ФБК, в сущности такой же системный

Очевидно одно: ворованные стиральные машины навсегда прилипнут к образу нынешней "спецоперации".

Любовь Соболь

В этой новости прекрасно всё — от фамилии офицера до взятки, ставшей символом мародёрства российских военных в Украине.

Алексей Нойнец

Эта война войдёт в историю РФ, как великая война за стиралки. Проигранная причём.

Илья Шуманов

Символом этой войны, как ни крути, должна стать стиральная машина.

Аббас Галлямов

Возможно, массовый вывоз из Херсона памятников, книг, останков князя Потёмкина и всего такого прочего - это своеобразная пиар-акция российских вооруженных сил. Теперь весь мир будет знать, что русский солдат не только стиральными машинами интересуется, но и к высокодуховным вещам интерес имеет. Всё лучше.

Один памятник советскому солдату в Чехии уже отражает эту новую реальность.

О трансформации образа советского солдата рассуждает филолог Гасан Гусейнов:

У всего, что говорится, есть лицевая сторона и изнанка.

Вот Пуйло говорит, например, что русские и украинцы - один народ. А вдруг это и в самом деле так?

Но тогда русский солдат может быть и украинским солдатом?

Тот, кого товарищ Сталин, маршал Жуков и писатели с фамилиями, начинающимися на Пр-, называют "русским солдатом-победителем", может быть, просто вселился в другое войско?

Т.е. тот, кого за русского солдата принимает само Пуйло, а также примкнувшие к нему Пригожин и Кадыров, этим вот легендарным русским солдатом уже вовсе не является, а им является украинский воин, на которого перешла вся эта мифология победителя. Бывшему русскому человеку (прежнему, тому, который не тождествен бывшему украинскому человеку) это должно быть до крайности обидно.

Получается, что произошла ужасная ошибка. Назвав русских и украинцев одним народом, даже не братьями - тут еще можно было бы вывернуться, а именно одним народом, - коллективный Пуйло обеспечил мгновенное превращение русского солдата в украинского.

Могут спросить, а куда же делся, так сказать, сам русский солдат? Не может же миф просто раствориться в воздухе.

Не может, конечно.

В сухом остатке - полковник Иван Мертвищев, взявший взятку стиральной машиной.

И всё его воинство.

Возвращаясь к истории Мертвищева, взятку он требовал за проверку осеннего призыва в военкомате Раменского района Москвы, шантажируя военкома тем, что иначе он будет придираться к недобору призывников. Статистики по осеннему призыву Минобороны не публиковало, однако если окажется, что он в целом был недостаточно успешным, в начале следующего года, вероятно, следует ждать новой волны мобилизации. Многие комментаторы уверены, что ждать ее стоит в любом случае, хотя Кремль отрицает, что такая возможность обсуждается.

Анатолий Несмиян

Сколько стоит клятва президента, все в курсе - ровно ноль копеек

«Никаких обсуждений на этот счет нет», — ответил на вопрос о следующей волне мобилизации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам (цитата по ТАСС). Песков подчеркнул, что не может говорить за Минобороны.

Странное уточнение, хотя и привычное. Мобилизацию проводит Минобороны - да, но объявляет ее все-таки президент. Правда, он клятвенно пообещал, что мобилизация закончилась, но сколько стоит клятва президента, все в курсе - ровно ноль копеек.

Скорее наоборот: раз поклялся, значит, точно всё будет наоборот. В тот день, когда президент не соврет, красный снег пойдет.

Сталингулаг

Понятно, значит будет не мобилизация, а специальная операция по частичному донабору личного армейского состава

Екатерина Котрикадзе

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил неравнодушной общественности, что смена власти в Киеве не является целью спецоперации.

Тема денацификации и демилитаризации в последнее время как-то забылась, согласитесь. На самом деле легенда о задачах вторжения трансформируется в зависимости от ситуации на фронте. А ситуация, как мы понимаем, неблагополучная (для Кремля). Так вот, это заявление Пескова - лишь демонстрация избранного властью тона. Он нужен для данного этапа. Снижение темпов войны и всеобщей напряженности, стабилизация, временная заморозка конфликта в нынешних его границах - вот чего хотят в Кремле. Всё это - совсем ненадолго, буквально на пару месяцев, чтобы восстановить силы и вновь напасть.

Понадобится вторая волна мобилизации. Это неизбежно

Для того, чтобы подтянуться, понадобится вторая волна мобилизации. Это неизбежно - в той же степени, в какой неизбежной была первая. И даже резко негативная реакция россиян не заставит Путина и Суровикина отказаться от массового призыва. Потому что Россия способна брать лишь количеством.

Полагаю, тот факт, что сотни тысяч российских мужчин беспрепятственно покинули страну после объявления первой волны, вовсе не говорит о том, что в Кремле оставят границы открытыми. Не оставят. А выпустили для того, чтобы избавиться от самых склочных и проблематичных - как это было с журналистами и активистами в начале войны. Остальных отправят на фронт. Недаром в телеграм-каналах стали появляться ролики с показательной поркой уклонистов.

Пришло время жестить: не придешь с повесткой добровольно, тебя найдут. Предупреждение с прицелом на ближайшее будущее. Военные эксперты склонны считать, что следующий этап мобилизации начнется в январе-феврале. Всё это, разумеется, с поправкой на действия Украины, которая вполне способна нарушить планы Путина.

Сообщения о возможной новой волне мобилизации публикуют и "Z-каналы", что заставляет некоторых комментаторов относиться к ним настороженно.

Александр Кынев

Обращает внимание сознательный разгон в сети темы паники на тему якобы скорой новой волны мобилизации и т.д.: ссылки на материалы об этом каждый день боты и тролли размещают в комментариях с телеграм канале (баню и удаляю). Будьте осторожны и не поддавайтесь на информационные войны, ангажированные источники это почти всегда провокация

Другие комментаторы указывают на то, что "частичная мобилизация", начавшаяся два месяца назад, формально не окончилась до сих пор - хотя Минобороны объявило о ее завершении, соответствующего президентского указа до сих пор нет. В блогах появляются сообщения о продолжающейся раздаче повесток, в том числе и тем, кто пытается покинуть страну.

Кирилл Шулика

А какая вторая волна, если действует указ по первой?

Федор Крашенинников

Мне сейчас написали, что возвращающимся в Россию военнообязанным (некоторым как минимум) прямо на границе дают повестку. Есть еще такие факты или это частный случай какой-то? Я-то не сомневаюсь, что об остановке мобилизации объявили только для того, чтоб побольше наивных вернулось и их потом можно было хватать и строить - при чем под угрозой наказания за неявку и при закрытых границах (люди возвращались с Балкан, от которых инфа)

Карельские депутаты обратились к Путину с просьбой издать указ о завершении мобилизации, но обращение потерялось где-то по дороге, если верить Дмитрию Пескову.