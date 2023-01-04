Синоптики предупредили о самой холодной пятидневке века в Москве

С 6 по 10 января в Москве ожидаются сильные морозы с падением температуры до –29°C. По прогнозам Гидрометцентра, это будет самая холодная пятидневка XXI века.

"Очень резкое похолодание, обвал холода просто, будет 6 января", – сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В последующие дни дневная температура сохранится на уровне –20°C, в том числе в первый рабочий день в этом году. Это ниже климатической нормы в столице на 15 градусов. Повышение температуры ожидается 10 января.

Вильфанд отметил, что длительный период аномально холодной погоды – опасное метеорологическое явление. В конце декабря 2022 года из-за морозов и снежных бурь в США погибли не менее 65 человек, в Японии как минимум 17, десятки получили обморожения и травмы.

Эксперты советуют в сильные морозы не выходить из дома без надобности, а при необходимости – хорошо поесть перед выходом и правильно одеться.

В то же время в Европе зафиксировали аномально тёплое начало года: температура превышает нормальную на 10–20 градусов, побиты тысячи рекордов, на некоторых горнолыжных курортах до сих пор нет снега.

Чрезвычайные погодные явления и их увеличившуюся частоту климатологи связывают с антропогенным изменением климата.