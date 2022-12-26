В Японии из-за сильных снегопадов погибли люди

Не менее 17 человек погибли, более 90 пострадали в результате из-за снегопада в Японии. Об этом сообщает Associated Press.

Многие из погибших и пострадавших упали с крыш во время уборки снега. Власти призывали жителей быть осторожными на улицах.

Сильные снегопады начались в Японии 17 декабря. В некоторых регионах страны снега выпало в три раза больше сезонной нормы.

В префектуре Ниигата производители моти – знаменитых рисовых лепёшек, одного из основных элементов празднования Нового года, сообщили о проблемах с доставкой. Моти могут не дойти до клиентов вовремя.

На севере Японии сильные снегопады обрушили линии электропередач. В результате около 20 тысяч домов остались без света на несколько часов. Десятки поездов и авиарейсов были отменены в воскресенье, но к понедельнику, по данным властей, движение транспорта возобновилось.