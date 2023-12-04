SIPRI: доходы от продажи оружия упали, несмотря на войну в Украине

Суммарная выручка от продажи оружия и военных услуг 100 крупнейших компаний оборонной отрасли снизилась в 2022 году на три с половиной процента в сравнении с 2021 годом - несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину. Это следует из опубликованного 4 декабря доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI. Согласно исследованию, эти компании заработали в прошлом году 597 миллиардов долларов.

Наибольшее снижение выручки показали компании из США. 42 американские компании в рейтинге заработали в 2022 году почти на восемь процентов меньше, чем годом ранее.

Европейские компании из топ-100 зафиксировали небольшой рост - на 0,9%. Наилучшие показатели по росту выручки у турецкой Baykar, которая изготавливает беспилотники Bayraktar. Она почти удвоила свою выручку в 2022 году.

SIPRI отмечает, что американские и европейские производители не смогли значительно нарастить производство, несмотря на возросший спрос на их продукцию после начала войны России против Украины. Эксперты связывают это с дефицитом рабочей силы, растущими расходами и нарушением цепочек поставок. Оружейные компании столкнулись с трудностями при переходе на производство вооружений для войны высокой интенсивности, говорится в докладе. Кроме того, многие заказы размещались в конце года, из-за чего рост спроса не отразился на выручке в 2022 году.

В то же время ещё невыполненные заказы и резкое увеличение числа новых контрактов говорят о том, что в ближайшие несколько лет мировые доходы от продажи оружия могут значительно вырасти, уверены в SIPRI.

В список ста крупнейших оружейных компаний вошли только два российских производителя - "Ростех" и "Объединенная судостроительная корпорация". Исследователи объясняют это непрозрачностью отчётности российской оборонной промышленности и отсутствием доступных данных. Совокупная выручка от продажи оружия этих двух фирм снизилась в 2022 году на 12 процентов. Это идёт вразрез с заявлениями российских властей о наращивании производства вооружений. Авторы исследования объясняют такое противоречие высокими темпами инфляции и снижением экспорта российских вооружений.

Эксперты также указывают, что из-за непрозрачности отчетности в докладе SIPRI не учтены такие компании как "Алмаз-Антей" или корпорация "Тактическое ракетное вооружение", которые "производят категории техники, пользующиеся повышенным спросом в связи с войной, такие как системы ПВО и ракеты", пишут авторы доклада.