SIPRI: Россия опустилась на третье место по экспорту вооружений

Россия опустилась на третье место в мировом рейтинге стран экспортирующих вооружения. Она уступила второе место Франции. Крупнейшим экспортёром оружия в мире продолжают оставаться США. К такому выводу в своём новом докладе пришли эксперты из Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

По данным исследователей, экспорт российского оружия в период с 2014-2018 по 2019-2023 годы сократился на 53%. Эксперты отмечают, что особенно "стремительным" падение данных показателей было в последние пять лет. Утверждается, что если в 2019-м году Россия экспортировала своё оружие в 31 страну, то уже в 2023-м только в 12 стран мира. Согласно докладу, 68% от общего экспорта российского оружия приходится на государства Азии и Океании. Из них 34% поставок приходится на Индию, а 21% на Китай.

Издание "Коммерсантъ" отмечает, что данные SIPRI формируется на информации из открытых источников, а часть информации о российских оружейных контрактах официально не публикуется.

На втором месте в рейтинге SIPRI оказалась Франция, которая, как отмечается, "чуть опередила Россию". В период с 2014-2018 по 2019-2023 годы Париж увеличил экспорт оружия на 47%. Крупнешими импортерами стали страны Азии и Океании и Ближнего Востока. Их доля от общего французского экспорта вооружений составила 42% и 34% соответственно. Всего Париж поставляет своё оружие в 66 стран мира. Исследователи объясняют такой рост поставками боевых самолетов в Индию, Катар и Египет. Отмечается, что Индия является крупнейшим импортёром французского оружия в мире.

Лидером по продаже вооружений на протяжении десяти лет продолжают оставаться США. Более того, Вашингтон нарастил свою долю рынка с 34% до 42%. В 2019 - 2023 году США поставляли оружие в 107 стран мира. Большего всего американскую продукцию закупали Саудовская Аравия, Япония и Катар. Эксперты отмечают, что значительная часть продажи оружия из США приходится на боевые самолеты. Исследователи также указывают на рост поставок американских вооружений в Европу в 2019-2023 годах. Он составил 28% от общего экспорта, что 17% больше чем в 2014-2018 годах.

Четвертое и пятое место по экспорту вооружений в рейтинге SIPRI занимают Китай и Германия соответственно. Исследователи отмечают, что их показатели в 2019-2023 годах снизились.

Согласно докладу SIPRI, глобальный объем международного экспорта вооружений в период с 2014-2018 по 2019-2023 годы снизился на 3,3%. Однако при этом в тот же период значительно вырос импорт оружия странами Европы. Исследователи объясняют это поставкой вооружений в Украину. Больше всего оружия Киеву передают США, Германия и Польша.