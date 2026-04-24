Сирия планирует превратить базу Хмеймим в тренировочный центр

Власти Сирии намерены преобразовать российскую авиабазу Хмеймим в тренировочный и гуманитарный пункт. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на сирийские источники.

По словам собеседников издания, объект может перейти под совместное управление России и Сирии, но будет использоваться исключительно в невоенных целях. База станет площадкой для подготовки сирийских сил, которым, как говорится в публикации, не хватает базовой военной подготовки.

Дамаск также рассчитывает привлечь российских инструкторов к обучающим программам, пишет издание со ссылкой на источники, в том числе среди ливанских СМИ.

После смены власти и ухода падения режима бывшего президента Башара Асада сотрудничество Москвы с новыми сирийскими властями оказалось под вопросом. Фактический лидер Сирии Ахмед аш-Шараа ранее заявлял о готовности соблюдать соглашения с Россией.

Россия сохраняет присутствие в Сирии, контролируя базу Хмеймим в провинции Латакия и пункт материально-технического обеспечения флота в Тартусе.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее говорил, что сирийские власти заинтересованы в сохранении российского присутствия, но уже в ином формате – с акцентом на гуманитарные функции.