Сирия сообщила об израильском ударе по аэропорту Дамаска

Израиль атаковал юг сирийской столицы Дамаска. Из-за удара выведен из строя международный аэропорт. Об этом сообщают ближневосточные и западные СМИ со ссылкой на вооружённые силы Сирии. По их данным, погибли два солдата, ещё два пострадали.

Базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга прав человека сообщает, что израильская авиация атаковала объекты радикальной ливанской группировки "Хезболла" и иранского Корпуса стражей исламской революции.

По версии сирийской стороны, обстрел вёлся со стороны Голанских высот. Израиль атаку пока не прокомментировал.

В прошлом году Израиль усилил удары по аэропортам Сирии, включая дамасский, пишет Reuters. Так израильская армия планировала помешать Ирану поставлять оружие союзникам в Сирии и Ливане, включая "Хезболлу".