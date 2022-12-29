В Израиле приняло присягу новое правительство

В Иерусалиме в четверг, 29 декабря, приведено к присяге новое правительство Израиля. На пост премьер-министра вернулся лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху представил 33 членов кабинета, в том числе – из правонационалистической религиозной коалиции. Так пост министра национальной безопасности занял ультрационалист Итамар Бен-Гвир, Министерство финансов возглавил председатель партии "Религиозный сионизм" Бецалел Смотрич. Оба выступают против существования палестинского государства и призывают к расширению территории Израиля.

Это самое правое правительство за всю историю страны, отмечает DW. Его состав вызвал критику в арабском мире и со стороны президента Израиля Исаака Герцога. Во время церемонии присяги перед зданием израильского парламента собрались сотни демонстрантов, выступающие против нового состава. Они держали плакаты с надписью "Криминальное правительство" и флаги движения ЛГБТК.