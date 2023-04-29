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Система электронных повесток должна заработать в августе

Призывники

Минобороны России опубликовало проект изменений в положение о призыве на военную службу. Эти изменения необходимы для того, чтобы заработали недавно принятые поправки в законодательство о возможности использования электронных повесток для призыва в армию.

Проект Минобороны появился на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. В нём говорится, что военкоматам будет предоставлен доступ к государственным информационным ресурсам, в том числе данным портала "Госуслуг" и документам в сфере здравоохранения. С использованием этих данных будут создаваться электронные личные дела призывников.

Призывникам будут направляться повестки как в электронном виде, так и заказными письмами. Электронные повестки будут считаться вручёнными с момента их размещения в личном кабинете призывника на "Госуслугах". Если у призывника нет "Госуслуг" и если он не получит повестку и по почте, она будет считаться вручённой спустя семь дней с даты ее размещения в Реестре повесток. В этом реестре будут фиксировать информацию об отправке как бумажных, так и электронных повесток.

Со дня вручения повестки призывнику будет запрещен выезд за границу, а если он не явится в военкомат в течение 20 дней после этого, к нему будут применены другие "ограничительные меры". Речь идёт например о запрете на сделки с недвижимостью или на управление транспортными средствами.

Изменения должны вступить в силу в августе 2023 года, то есть под них уже должен подпасть осенний призыв в нынешнем году. В документе не упоминается о том, распространяется ли он также на призыв по мобилизации.

После объявления мобилизации в сентябре прошлого года Россию покинули сотни тысяч людей, в том числе и те, кому приходили по почте повестки. Появлялись сообщения о том, что некоторых людей не пускали через границу, поскольку они находились в списках подлежащих мобилизации; некоторым из них удавалось, однако, выехать через другие пограничные пункты. Президент России Владимир Путин и другие представители российского руководства говорили о необходимости упорядочить воинский учёт.

Госдума и Совет Федерации в середине апреля чрезвычайно быстро, практически без обсуждения, приняли поправки к законодательству о воинской обязанности. Они предусматривают возможность отправки призывникам электронных повесток. 14 апреля законопроект подписал Владимир Путин.

17 апреля военком Москвы Максим Локтев сообщил о начале тестовой рассылки повесток через "Госуслуги" уже в весенний призыв. О том же объявил военком Петербурга Сергей Качковский. В Госдуме и Минсвязи уточнили, что такие повестки не будут иметь юридической силы, поскольку необходмые поправки в положение о призыве на военную службу ещё не внесены.

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