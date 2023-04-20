В Петербурге начали рассылать электронные повестки

В Санкт-Петербурге начали рассылать электронные повестки. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на главного военного комиссара города Сергея Качковского. По его словам, это "тестовые повестки".
Качковский заявил, что Петербург "присоединился к московскому эксперименту" и начал рассылку электронных повесток. "Тестирование" проводится для подготовки к осеннему призыву. Повестки приходят в личные кабинеты на портале "Госуслуг", также военкомы города хотят рассылать повестки с помощью смс-сообщений.
- Госдума 11 апреля в срочном порядке приняла пакет поправок к федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе". Спустя три дня его подписал президент Владимир Путин. Теперь уклониться от получения повестки – как во время призыва на срочную службу, так и во время мобилизации – будет нельзя: уведомления будут приходить через "Госуслуги", а также размещаться в специальном общероссийском реестре повесток (он пока не создан). Повестки будут считаться врученными автоматически, через семь дней после размещения в реестре, даже если призывник удалил личный кабинет на Госуслугах.
- В день принятия поправок глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новый закон не будет распространяться на весенний призыв. 17 апреля военком Москвы Максим Локтев сообщил, что тестовая рассылка электронных повесток начнётся уже во время весеннего призыва. 19 апреля Андрей Картаполов в ответ на это сообщил, что юридической силы они иметь не будут.
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