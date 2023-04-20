В Петербурге начали рассылать электронные повестки

В Санкт-Петербурге начали рассылать электронные повестки. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на главного военного комиссара города Сергея Качковского. По его словам, это "тестовые повестки".

Качковский заявил, что Петербург "присоединился к московскому эксперименту" и начал рассылку электронных повесток. "Тестирование" проводится для подготовки к осеннему призыву. Повестки приходят в личные кабинеты на портале "Госуслуг", также военкомы города хотят рассылать повестки с помощью смс-сообщений.