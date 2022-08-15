В России значительно растёт количество заболевших коронавирусной инфекцией

В России отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как сообщил в понедельник "Интерфакс", за истекшие сутки в стране выявлено 25 273 новых случаев заражения. 15 августа два региона России - Бурятия и Алтай - объявили о возобновлении масочного режима в общественных местах. В Санкт-Петербурге масочный режим официально не возобновлен, но губернатор Александр Беглов обратился к горожанам с рекомендацией носить защитные маски.

Глава республики Алтай Олег Хорохордин 15 августа провел заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции и отметил, что рост заболеваемости в республике за август составил 20%. В Бурятии на аналогичном заседании также отметили рост заболеваемости и вернули обязательное ношение масок в медицинских организациях, социальных учреждениях, аптеках, при посещении общественных мест, связанных со скоплением людей, а также в транспорте.

В целом по России заболеваемость COVID-19 за прошедшую неделю увеличилась на 49,2% по сравнению с предыдущей, а госпитализаций стало больше на 29,8%. Рост заболеваемости отмечается в стране седьмую неделю подряд.

Показатели заболеваемости в 25-30 тыс. новых случаев в сутки в России были характерны для пандемии зимой 2020-2021 годов. Как отмечают медики, в этом году во многих случаях заболевание протекает легче благодаря приобретенному иммунитету. Однако Роспотребнадзор призывает россиян помнить, что COVID-19 остается опасной инфекцией, соблюдать меры предосторожности и не забывать своевременно вакцинироваться.